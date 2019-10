Gennady Golovkin verovert tegen Sergiy Derevyanchenko IBF- en WBO-bokstitel

De Kazach Gennady Golovkin heeft zaterdag in Madison Square Garden in New York de IBF- en WBO-bokstitel veroverd bij de middengewichten. Golovkin haalde het na een felle strijd op punten van Sergiy Derevyanchenko uit Oekraïne.

Golovkin had het tegen Derevyanchenko niet onder de markt, maar haalde het bij unanimiteit van de scheidsrechters (114-113, 115-112, 115-112). Het is voor de 37-jarige Kazach zijn 40e winst in 41 kampen. Tijdens zijn enige verlies speelde Golovkin in november 2018 tegen de Mexicaan Saul ‘Canelo’ Alvarez zijn WBC- en WBA-titels kwijt.

