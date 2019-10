Williams F1-piloot George Russell heeft duidelijk veel vertrouwen in een wederopstanding van het Williams F1 team in 2020.

George Russell en Robert Kubica kunnen dit seizoen geen vuist maken tegenover de andere teams. De ooit zo roemrijke renstal holt troosteloos achter de anderen aan. Het is zelfs een half mirakel dat Robert Kubica dit seizoen een wk-punt wist te scoren.

Wat volgend jaar betreft heeft Russell er echter vertrouwen in dat Williams het veel beter zal doen dan dit jaar.

"Ik ben er 100% zeker van dat we niet dezelfde fouten als dit jaar zullen maken," aldus Russell volgens 'Autosport.com'.

"Ik wil er mijn huis op verwedden dat we volgend jaar vanaf de eerste dag van de wintertests een wagen zullen hebben en ik heb er alle vertrouwen ook in dat we volgend jaar competitiever zullen zijn."

Williams is dit seizoen uiteraard zo diep gevallen dat er van terugvallen geen sprake meer kan zijn en dat er alleen maar progressie kan geboekt worden.

"We bevinden ons momenteel op het juiste pad. Het is uiteraard altijd eenvoudiger om te verbeteren wanneer je een erg laag niveau haalt maar de eerste tekenen zijn goed."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: