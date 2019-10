KV Kortrijk haalt broodnodige overwinning tegen STVV binnen

Vier tegen nul. Heel hard had Kortrijk dit seizoen gehunkerd naar een ruime zege. De twijfels van de voorbije weken zijn verleden tijd. De broodnodige vertrouwensboost is er. Met de match tegen STVV bewees Kortrijk nog steeds over het flitsende combinatiespel te beschikken.

Kortrijk wist dat het van moeten was. Alleen de drie punten volstonden voor Kortrijk om niet volledig in crisis ondergedompeld te worden. 1 op 15 was al erg genoeg, beseften ze. En dus grepen ze STVV meteen bij de keel. Al binnen de vijf minuten kon het bingo zijn. Ocansey speelde Mboyo aan op de hoek van de zestien, hij bracht de bal tot Lepoint. Die verlengde tot Hornby, maar hij kwam een teen te kort.

Vervolgens miste Mboyo een dot van een kans na een goede bal achteruit van Ocansey. Nog geen vijf minuten later verkeek STVV-doelman Smidt zich op een terugspeelbal, Ocansey - opnieuw hij - zat ertussen, maar zijn pass naar Hornby was te kort. Het kon niet blijven duren en op het kwartier was het dan toch prijs. Smidt ging opnieuw aan het klungelen en gaf een slechte inspeelpass naar de Bruyn, Mboyo ontfutselde hem het leer en werkte koelbloedig af, 1-0.

De Kanaries leken wakker, want na twee B-pogingen kon Suzuki na een dieptepass van Colombatto alleen op Bruzzese af, maar de Japanner legde de bal onbegrijpelijk naast het doel. Kortrijk was niet van plan om zich voor de zoveelste keer de kaas van het brood te laten eten en ging vol voor het tweede doelpunt. Iets na het halfuur zette Mboyo Hornby op weg, de Schot schudde Mmaee en Garcia af en schoot de bal zelfzeker in de netten. Na zijn goal in de Croky Cup opent Hornby nu ook zijn rekening in de Jupiler Pro League

Nog was Kortrijk niet voldaan. Smidt kon nog net een kopbal van Mboyo over tikken. Het was slechts uitstel van executie. Nog voor de eerste helft gedaan was, volgde het genadeschot voor STVV, dat zich geen blijf wist met het vlotte combinatiespel van Kortrijk. De Sart met een verre vrijschop, Lepoint in kopbalduel met Mmaee, de bal schoot door en Kagelmacher stond aan de tweede paal om uit scherpe hoek binnen te tikken. Bij zijn viering maakte Kagelmacher ironisch het VAR-teken, en bijna zag hij voor de tweede keer in twee weken zijn doelpunt echt nog afgekeurd worden wegens positiebuitenspel, maar na 2,5 minuten wees D’Hondt toch naar het midden. 3-0, doelpunt gevalideerd en het eenrichtingsvoetbal van de eerste helft bezegeld.

In de tweede helft stak STVV de neus aan het venster. Hij kopte een vrije trap van Colombatto naast. Opnieuw een grote kans gemist door de Japanner. Kortrijk leek even de voet van het gaspedaal te halen en controleerde. Tot Ocansey op wandel ging en de bal perfect voor bracht, Mboyo kraakte zijn poging en de bal leek niet over de doellijn te geraken, tot Hornby zijn hoofd ertegen aan gooide en zijn tweede van de avond maakte.

STVV leek de kelk op de bodem te moeten legen. Van Der Bruggen speelde Mboyo aan, hij zocht de één-twee met De Sart en werkte netjes af. 5-0 leek de eindstand te worden, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel op de pass van Van Der Bruggen. Met de knalzege heeft Kortrijk het vertrouwen terug. Niet onbelangrijk, de Kerels hielden ook voor het eerst dit seizoen de nul. Tiende keer goede keer dus. Kortrijk lijkt de kopzorgen volledig weg gevoetbald te hebben en kan met een gerust gemoed de international break in om het vervolg van het seizoen aan te vatten.