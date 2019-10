Zes olifanten verdronken in Thaise waterval: ‘Ze wilden elkaar redden’

In Thailand zijn zes olifanten van een afgrond gevallen en zo in een waterval beland. De dieren wilden elkaar helpen. Nog twee andere olifanten, die zichzelf ook in gevaar hadden gebracht, zijn gered.

De parkwachters van het nationale reservaat Khao Yai in het zuiden van Thailand hadden zaterdag een bijzonder droevige mededeling voor de bezoekers: een groot deel van het park moest afgezet worden voor het publiek omdat er zes dode wilde olifanten waren teruggevonden in de Haew Narok-waterval. ‘Ze wilden elkaar redden’, verklaarden de parkwachters in een persmededeling. ‘We vonden een jong olifantenkalf van drie jaar oud in het water. Dat was dood. Daarnaast vonden we ook vijf volwassen, dode olifanten, die het jonge dier hebben willen redden van de verdrinkingsdood.’

De parkwachters vonden nog twee andere volwassen olifanten terug vlakbij de klif waar de andere olifanten allicht naar beneden zijn gevallen. De dieren hadden zichzelf zo gemanoeuvreerd dat ze vastzaten tussen de verraderlijk gladde en smalle rotspaden. Met wat getrek en geduw konden de parkwachters hen in veiligheid brengen.

Een van de bevrijde olifanten probeerde na een tijdje, toen hij zijn dode soortgenoten dan toch had gevonden, om hen met zijn slurf te duwen en zo te doen bewegen. (Zie foto hieronder)

Foto: Khao Yai national park

‘Het zal erg moeilijk zijn voor de overgebleven olifanten om te overleven’, zegt Edwin Wiek, de oprichter van de Wildlife Friends Foundation in Thailand, aan BBC. ‘Olifanten zijn afhankelijk van hun kudde voor bescherming tegen natuurlijke vijanden en voor het vinden van voedsel.’ De parkwachters verwachten bovendien ook dat de olifanten zich vreemd en mogelijk destructief zullen gaan gedragen de komende weken, gezien de dieren gekend zijn voor het expliciet uiten van hun rouw.

In 1992 gebeurde een gelijkaardig ongeval op dezelfde plek. Toen stierf een volledige olifantenkudde van acht dieren. Het park heeft aangegeven dat de organisatie zal kijken of het maatregelen kan nemen om de klif veiliger te maken voor (jonge) dieren.

In Thailand leven nog ongeveer 7.000 Aziatische olifanten, waarvan de helft in gevangenschap.