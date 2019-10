Malaise compleet bij Cercle Brugge na 6-0-nederlaag tegen Zulte Waregem

Cercle Brugge liep bij Zulte Waregem een 6-0-pandoering op. Groen-zwart moet zich tijdens de interlandbreak bezinnen over de nabije toekomst. Met 3 op 30 moet er iets veranderen. Essevee van zijn kant zette met 16 op 24 een knappe reeks neer en maakt de aansluiting met de top zes.

'We moeten op ons hoede zijn voor Cercle Brugge', stelde Francky Dury. Nochtans kon zijn ploeg na zeven competitiewedstrijden zonder verlies ontspannen toeleven naar de wedstrijd tegen de rode lantaarn. “We zijn inderdaad favoriet voor deze partij en zitten in een goeie periode, maar net daar schuilt het gevaar.” Dury kreeg meteen gelijk. Saadi was onverbiddelijk en knalde De Vereniging bij de eerste kans op voorsprong. Maar de VAR keurde het doelpunt terecht af wegens buitenspel. Zulte Waregem ging dan op zijn beurt op zoek naar een eerste mogelijkheid. Het was meteen bingo. De fauw vond Larin aan de tweede paal die beheerst de 1-0 binnen knikte. Cercle-verdediger Ueda stond te slapen.

Essevee probeerde het balbezit op te eisen. Bruno en Larin bestookten Badiashile, die stond pal. Halfweg de eerste helft liep Larin weg in de rug van Ueda. De Canadese spits kon alleen op doel af en legde opzij voor Bruno 2-0. De thuisploeg leek af te stevenen op een gemakkelijke overwinning. Maar niets was minder waar.

Bossut houdt Essevee recht

Zulte Waregem leidde te veel onnodig en dom balverlies in de opbouw. Het leek er ook op dat Deschacht de bal met de hand beroerde in de zestien. De ref én de VAR reageerden niet. Cercle Brugge kwam beter in de partij via een bedrijvige Stef Peeters. Die stuurde Saadi diep, Bossut redde en Pletinckx blokte een inzet van Gory af.

Na de pauze kon Bjordal zich vrij kappen, maar de Noor trapte voorlangs. Zulte Waregem gaf niet thuis in de beginfase van de tweede helft. Cercle combineerde en domineerde. Essevee maakte niet veel meer klaar. Bossut redde zijn ploeg op inzetten van Saadi en Gory.

Dury reageerde door Sissako eraf te halen en met Govea meer voetballend vermogen in zijn team te droppen. Ook Zarandia viel in. De Georgiër had niet veel tijd nodig om Berahino te vinden in de zestien. Die vond op zijn beurt Bruno die er kurkdroog 3-0 van maakte. De kelk moest helemaal leeg tot op de bodem. Zarandia bracht voor, Taravel verschalkte zijn eigen doelman: 4-0. Ook Berahino pikte zijn goaltje mee en maakte de forfaitscore compleet. Foster mikte de eerredder nog op de deklat. Larin dikte de score aan tot 6-0.

Malaise compleet bij Cercle

Komt dit nog goed bij Cercle Brugge? Waasland-Beveren won van KV Oostende en loopt zo al vier punten uit. De cijfers zijn gloeiend rood met 3 op 30. Het is koffiedik kijken wat er nu zal gebeuren met technisch directeur François Vitali en coach Fabien Mercadal. Mogen zij nog aanblijven na de zeer povere resultaten? Eigenaar AS Monaco stuurde de afgelopen dagen alvast ex-Feyenoorder Igor Korneev naar Brugge om een analyse te maken van de huidige malaise.

Zulte Waregem kan met een goed gevoel de interlandbreak intrekken. De club startte met 0 op 6 aan de competitie, maar liet daarna een knappe 16 op 26 optekenen en maakt de aansluiting met de top zes.