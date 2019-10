Trouwstoet met 25 wagens brengt andere weggebruikers in gevaar, politie grijpt in

Een trouwstoet met 25 voertuigen heeft zaterdagnamiddag op de Rijksweg in Roeselare andere weggebruikers in gevaar gebracht en meerdere verkeersinbreuken gepleegd. De politie moest ingrijpen.

Zaterdagnamiddag om 14:50 uur werd de politiezone RIHO ingelicht dat er zich op de Rijksweg in Roeselare een trouwstoet van 25 voertuigen had gevormd. Verschillende van de bestuurders pleegden meerdere verkeersinbreuken, aldus de politie, en brachten andere weggebruikers in gevaar.

De deelnemers van de stoet stelden verkeersonveilig gedrag: met de wagen op het fietspad rijden, de rijksweg afzetten met voertuigen, driften op de openbare weg enz.

De verkeersdienst en de interventiedienst van de politie brachten de trouwstoet tot stilstand en onderwierpen die aan een controle. Een onverzekerd voertuig werd in beslag genomen, een bestuurder reed met een rijverbod en twee rijbewijzen werden onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Het niet-verzekerd voertuig reed rond met een gestolen kentekenplaat. 'De nodige processen-verbaal worden opgesteld en overgemaakt aan het bevoegde parket voor verder gevolg', aldus de politie.