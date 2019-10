Premier Rutte: ‘Brexit-voorstellen van Johnson roepen nog belangrijke vragen op’

De Europese Unie schuift haar gesprekken met het Verenigd Koninkrijk over een mogelijk Brexit-akkoord door naar maandag. ‘Boris Johnsons voorstellen roepen nog belangrijke vragen op’, stelt de Nederlandse premier Mark Rutte.

Boris Johnson maakte zijn langverwachte alternatief voor de door hem verguisde Ierse ‘backstop’ woensdag over aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Vrijdagavond, nadat alle EU-landen de tijd hadden genomen om de gedetailleerde voorstellen door te nemen, zei een Commissiewoordvoerster al dat de teksten ‘geen basis voor een akkoord’ vormen. Nieuwe gesprekken tussen Brussel en Londen werden over het weekend getild.

Dat wil niet zeggen dat Johnson intussen werkloos is. Zo belde hij zaterdagmiddag met zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zei die echter tegen Johnson dat zijn voorstel om tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek douanecontroles in te voeren onaanvaardbaar is. Op Twitter hield Rutte het bij ‘belangrijke vragen’ die een akkoord vooralsnog in de weg staan. ‘Er is nog veel werk te doen’, besloot hij.

De Britse regering stelt voor dat Noord-Ierland zijn regels voor productnormering, landbouwproducten en voeding ook na de Brexit op die van de Europese interne markt afstemt, mits instemming van het Noord-Ierse parlement, die om de vier jaar moet worden vernieuwd. Dat zou controles op goederen aan de Ierse grens vermijden, maar wel een grens opwerpen in de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

Douane-unie

De regering-Johnson wil tegelijk heel het Verenigd Koninkrijk, dus ook Noord-Ierland, uit de Europese douane-unie halen. Zo zouden tussen Noord-Ierland en Ierland wel douane-controles uitgevoerd moeten worden. Johnson zou daarvoor op technologisch innovatieve methodes rekenen, die de oprichting van een echte ‘harde grens’ op het Ierse eiland vermijden. Aan EU-zijde wordt erop gewezen dat er nergens ter wereld zulke grenscontroles bestaan en het systeem de economische rust in Noord-Ierland en Ierland dreigt te verstoren. Bovendien dreigt het Noord-Ierse parlement (Stormont) een vetorecht toebedeeld te krijgen dat het hele systeem ondergraaft.

Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de complexe onderhandelingen nog voor de Europese top een akkoord kunnen opleveren. De speculatie over een nieuw uitstel voor de brexit neemt daardoor toe.