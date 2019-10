Fietser kritiek na botsing, politie zoekt elektrische fietser die vluchtmisdrijf pleegde

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt in Gent na een botsing met een andere fietser. Die laatste reed met een elektrische fiets en pleegde vluchtmisdrijf. De politie vraagt hem om zich te melden.

Het ongeval gebeurde rond 1 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag op het fietspad in de Noordstraat richting de Bargiekaai in Gent. Een van de fietsers viel en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De andere fietser, een man die met een witte elektrische fiets reed, pleegde vluchtmisdrijf. Hij droeg een beige jas en had een koptelefoon op. Mogelijk droeg hij een muts.

De politie vraagt de man zich te melden bij de politie. 'Bent u de bestuurder van de fiets of mocht u meer inlichtingen kunnen verstrekken over dit ongeval, verzoeken wij u contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800-30.300', aldus de politiek. 'U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.'