Vier daklozen gedood in New York, vijfde dakloze zwaargewond

De slachtoffers werden omgebracht met een metalen staaf. De Amerikaanse politie heeft een verdachte opgepakt in de buurt van de misdrijven.

Minstens vier daklozen zijn om het leven gebracht in Manhattan in de Amerikaanse staat New York terwijl ze op straat lagen te slapen. Dat meldt persagentschap Reuters. Een vijfde man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De slachtoffers werden geslagen met een metalen staaf. Dat meldt de politie van New York aan CNN. Rond 2 uur 's nachts kregen de hulpdiensten in de nacht van vrijdag op zaterdag een noodoproep van iemand die 'een aanval op een dakloze had zien gebeuren in Chinatown'. Toen de hulpdiensten en de politie ter plaatse kwamen, bleek het slachtoffer al overleden te zijn. Ze troffen er eveneens een andere, 49-jarige man aan die zwaargewond was. Getuigen meldden dat ze een man met een zwarte broek en zwarte vest meermaals hard zagen uithalen naar de slachtoffers met een metalen staaf.

De politie doorzocht de buurt en kon na enkele uren een man oppakken die voldeed aan de beschrijving van de getuigen. De verdachte is een 24-jarige, die wellicht ook dakloos is. Over het mogelijke motief van de man is nog niets bekend. Zaterdagochtend troffen de politieagenten nog drie andere lichamen aan van daklozen die eveneens met een metalen staaf om het leven waren gebracht.