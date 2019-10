Michael Vanthourenhout soleert naar de zege in Meulebeke, Eli Iserbyt en Toon Aerts mogen mee op het podium

Michael Vanthourenhout heeft in de Ethias-cross in Meulebeke zijn tweede zege van het seizoen geboekt. De man van Pauwels Sauzen-Bingoal ging er halfweg alleen vandoor en kon niet meer bijgehaald worden. Ploegmaat Eli Iserbyt, die het beste van start ging, zette na een val de achtervolging in en moest tevreden zijn met een tweede plaats. Belgisch kampioen Toon Aerts vervolledigde het podium.

Corné van Kessel trok als eerste het veld in, maar de Nederlander werd snel opzijgezet door Daan Soete die zo als eerste de trap mocht opstuiven. In zowat de 25e positie stokte het daar helemaal en werd de rest van het pak lange tijd opgehouden. Soete bleef al lopend de koppositie behouden in de zandbak, terwijl achter hem de Nederlander Lars van der Haar enkele plaatsen kon opschuiven door als eerste al rijdend door de zandpartij te klieven.

Eli Iserbyt trok in de tweede ronde fors door en pakte snel zowat 10 meter op de rest. De thuisrijder verslikte zich echter op de balkjes, kwam ten val en bezeerde zich aan de linkerdij. Iserbyt zakte zo terug waardoor Aerts en Vanthourenhout plots een voorgift kregen. Wat verderop dikte de kopgroep aan tot zes eenheden. Dat waren Toon Aerts, Quinten Hermans, Jim Aernouts, Daan Soete, Michael Vanthourenhout en de Nederlander Corné van Kessel. Eli Iserbyt volgde met Nicolas Cleppe op 10 seconden van de leiders.

Nog voor halfcross ontbond Michael Vanthourenhout zijn duivels en trok hij alleen in de aanval toen zijn ploegmakker Iserbyt bij het groepje met Belgisch kampioen Toon Aerts aansluiting vond. Aerts ging in de achtervolging op Vanthourenhout, maar kreeg Iserbyt mee als waakhond. Met nog twee ronden voor de boeg reed Vanthourenhout vijftien seconden voor het tweetal. Daan Soete volgde op een halve minuut, terwijl Corné van Kessel al 40 seconden moest goed maken.

Iserbyt ontdeed zich nog van Toon Aerts en begon aan de slotronde met een achterstand van 10 seconden op Michael Vanthourenhout. Laatstgenoemde kwam echter niet meer in de problemen en haalde het zo voor zijn ploegmakker. Het is na zijn zege in het Franse Vittel zijn tweede overwinning van het seizoen. Michael Vanthourenhout volgt daarmee de dit jaar afwezige Mathieu van der Poel op als eindlaureaat van de Berencross.

- Uitslag -

1. Michael Vanthourenhout

2. Eli Iserbyt

3. Toon Aerts