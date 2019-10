Bomvolle kerk voor afscheid van verongelukte studente: 'We voelen kwaadheid'

In de Sint-Martinuskerk in Koekelare werd zaterdagochtend afscheid genomen van Charlotte Gysel. De 18-jarige vrouw kwam op 27 september om het leven na een zwaar ongeval in Kortemark. Dat ongeval werd veroorzaakt door een dronken man.

De nochtans grote Sint-Martinuskerk in Koekelare was zaterdag te klein om iedereen een plaats te geven. Al een uur voor aanvang van de uitvaartplechtigheid van Charlotte Gysel stonden er mensen aan te schuiven. Het werd een mooie afscheidsplechtigheid doorspekt met muziek, iets waar Charlotte ook zelf van hield.

Bij aanvang van de plechtigheid werd een filmpje van haar eindexamen piano afgespeeld. Een gewezen lerares nam tijdens de homilie het woord. 'Je was een heel graag geziene figuur, plichtbewust, warm, vriendelijk, oprecht.' De lerares vertelde dat ze vorige maand nog een berichtje kreeg van Charlotte. 'Ik had toen net het graf van een gewezen leerling in Bovekerke bezocht en een bloem geplaatst. Het is niet te geloven dat ik nu ook zo’n bloem voor jou moet maken.'

De leerkrachte las ook enkele getuigenissen voor. Onder andere woorden van een oma van Charlotte werden voorgelezen. 'We voelen kwaadheid en willen dat het recht geschiedt. We zullen een belangrijke schakel binnen de familie missen. Laat de boodschap voor iedereen duidelijk zijn: alcohol en autorijden gaan nooit samen.'

2,39 promille

Het ongeval gebeurde op 27 september langs de Koekelarestraat in Edewalle, een gehucht in Kortemark. Charlotte Gysel reed daar met haar Fiat 500 toen ze frontaal werd aangereden door de pick-up van de 38-jarige man. Hij was aan het spookrijden en had op het moment van het ongeval 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Hij reed volgens getuigen veel te snel. De jonge vrouw overleefde de klap niet.

De Oekraïner zelf raakte ook ernstig gewond. Hij brak drie ruggenwervels en een van zijn enkels. Hij kon dan ook niet zelf in de rechtbank aanwezig zijn. 'Hij moet wellicht nog geopereerd worden en zal nog een tijdje aan zijn ziekenhuisbed gekluisterd zijn', zei zijn advocaat. 'Die man wordt verscheurd van spijt. Hij heeft zelf twee kinderen, onder wie ook een van achttien jaar. Hij blijft maar zeggen dat het hem spijt, maar dat hij ook beseft dat dat maar woorden zijn. Dat toont toch aan dat hij een geweten heeft.'

De doodrijder is geen onbekende voor het gerecht. Op 2 mei kreeg hij in de Brusselse rechtbank al een rijverbod van drie maanden voor rijden onder invloed en vluchtmisdrijf.