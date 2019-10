Beerschot sneuvelt in eerste ronde van Euro Hockey League

Beerschot zal niet deelnemen aan de Final 8 van de Euro Hockey League 2019-2020, de belangrijkste hockeycompetitie voor clubs. Zaterdag verloor de Belgische vicekampioen in de eerste ronde met 1-3 (rust: 0-0) van het Duitse Rot Weiss Keulen, dat in de vorige editie van de EHL in de finale onderuit ging tegen Waterloo Ducks.

In Barcelona opende Jonas Gomoll de score voor de Duitse club in het derde quarter (43.). In de laatste periode hing Arthur De Sloover op strafcorner de bordjes in evenwicht (49.). Maar Beerschot keek al snel weer tegen een achterstand aan. Christopher Rühr (51.) zette een strafbal om, acht minuten later trof diezelfde Rühr opnieuw raak op strafcorner.

Zondag (11u45) speelt Beerschot nog een klassementsmatch tegen het Schotse Grange. Later op de dag komt Herakles in actie in de eerste ronde, tegen het Oostenrijkse Arminen.

Belgisch kampioen Léopold is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales (13-16 april 2020).