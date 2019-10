Ott Tänak blijft leider in Rally van Wales, Thierry Neuville schuift op naar plaats drie

Halfweg de derde wedstrijddag in de rally van Wales blijft Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) aan de leiding. De Est heeft zijn voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) vergroot tot 7 sec. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als derde op 9.2 sec.

De man in vorm zaterdagochtend was Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC). De Brit won alle drie de klassementsritten en schuift in de stand op van de achtste naar de zesde plaats. Zaterdagochtend pitste hij 13.8 sec van zijn achterstand op leider Tänak af die in de eerste twee ritten van de dag telkens de tweede tijd reed en zo zijn voorsprong op Ogier vergrootte, al blijft 7 sec een zeer kleine marge op de vettige, gladde en verraderlijke boswegen in Wales.

Thierry Neuville schoof zaterdagochtend een plaats op van vier naar drie. “In de derde rit van de dag maakte ik een foutje waardoor ik enkele seconden verloor. We blijven proberen”, zei de Belg.

Na afloop van de eerste lus van drie klassementsritten is er geen service toegestaan. Er is enkel een bandenwissel voorzien. Zaterdagnamiddag wordt dezelfde lus van drie klassementsritten gereden. De dag wordt afgesloten met een korte rit van 2.4 km.