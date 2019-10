Oppositie hekelt 'hardvochtige' besparingsplannen Jambon

PVDA, Groen en SP.Azien in de uitgelekte besparingsplannen van de Vlaamse regering het bewijs van het 'hardvochtige' beleid van de nieuwe coalitie. Volgens hen is het nu ook duidelijk waarom Jambon de cijfers vrijdag niet wou voorleggen aan het parlement.

De nieuwe Vlaamse regering wil de begrotingstabellen voorlopig nog niet vrijgeven. Uit de plannen, waar De Standaard dit weekend al uit citeert, blijkt dat er voor twee miljard euro bespaard wordt, onder meer door te knippen in de kinderbijslag. Zo zullen de bedragen vanaf het derde kind vijf jaar lang niet worden geïndexeerd, en de leeftijdstoeslagen evenmin.

Volgens de PVDA is duidelijk waarom de regering de begrotingstabellen nog niet wil vrijgeven. 'Deze regering bespaart 2 miljard op de kap van de samenleving. De zogenaamde 'investeringsregering' van Jambon blijkt een ordinair besparingskabinet', stelt fractieleider Jos D'Haese.

De besparingen zullen volgens de PVDA in de eerste plaats de gewone, hardwerkende Vlaming treffen. 'Het ticket tot de samenleving wordt duurder, zei Jan Jambon, maar blijkbaar is de show gewoon afgelast. In het ‘warme Vlaanderen’ wordt hardvochtig op mensen bespaard. Op de kinderbijslag, op wonen, op gezinszorg, op onderwijs, op mensen met een beperking', reageert Jos D’Haese. 'Minister van welzijn Wouter Beke beloofde 270 miljoen voor de wachtlijsten in de zorg. Waar is dat geld? Vandaag blijkt dat er slechts enkele tientallen miljoenen overblijven. Met deze regering zullen de wachtlijsten onvermijdelijk verder aangroeien', zegt D’Haese.

Nieuwe ministers strooiden de afgelopen dagen vrolijk met miljoenen in het rond. Nu blijkt dat onderwijs en zorg die centen zélf moeten ophoesten! #JambonI #VlaReg — Jos D'Haese (@JosDHaese) October 5, 2019

Ook Groen hekelt de besparingsplannen. 'Het is pijnlijk duidelijk wie de rekening betaalt: gezinnen en mensen die wachten op zorg', zegt fractievoorzitter Bjorn Rzoska op twitter. Hij spreekt dan ook van een 'kil en hardvochtig' beleid.

Waarom ?@vlaparl? cijfers niet kreeg? ?@JanJambon? wou zwijgen over 2 miljard besparingen in o.m. kinderbijslag, onderwijs en gezinszorg. Pijnlijk duidelijk wie de rekening betaalt: gezinnen en mensen die wachten op zorg. #kil&hardvochtig https://t.co/82xWb6HzU4 — Björn Rzoska (@BjornRzoska) October 5, 2019

Ook voor SP.A-voorzitter John Crombez wordt het 'steeds duidelijker' wie voor de besparingen zal moeten opdraaien. Hij legt eveneens het verband met het niet vrijgeven van de begrotingstabellen voor aanvang van het parlementair debat van vrijdag.