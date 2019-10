Barty bereikt na felle strijd met Bertens finale op WTA Peking

De Australische Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA Premiertoernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar).

Barty had het niet onder de markt in de halve finales met Kiki Bertens (WTA 8) en kreeg de Nederlandse pas in drie sets klein: 6-3, 3-6 en 7-6 (9/7). De partij duurde 2 uur en 22 minuten. De 23-jarige Australische, nummer 1 van de wereld, mikt op haar zevende eindzege. Dit jaar was ze al de beste in Miami, Roland Garros en Birmingham.

In de finale wacht de Japanse Naomi Osaka (WTA 4) of de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 19).

Ruben Bemelmans laat finaleplaats liggen op Challenger Nur-Sultan

Ruben Bemelmans (ATP 225) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het Challengertoernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (hard/54.160 dollar).

De Limburger, het negende reekshoofd, verloor in de halve finales tegen de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 378) in drie sets: 1-6, 7-6 (7/5) en 6-4. De partij duurde 2 uur en 15 minuten.

De 31-jarige Bemelmans sneuvelde vrijdag in de halve finales van het dubbelspel. Aan de zijde van de Tsjech Zdenek Kolar verloor hij met 6-3, 4-6 en 10/7 van de Fin Harri Heliovaara en Marchenko, zaterdag dus zijn tegenstander in het enkelspel.