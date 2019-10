Geen stunt voor David Goffin in Tokio: Novak Djokovic is een maatje te groot

David Goffin is er niet in geslaagd een finaleplaats te veroveren op het ATP-toernooi in het Japanse Tokio. De Luikenaar moest in twee sets zijn meerdere erkennen in het nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. De Serviër haalde het met 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 31 minuten.

Goffin speelde in de eerste set voor wat hij waard was, maar kon niet verhinderen dat de Servische topper in 47 minuten het laken naar zich toetrok (6-3). Ook in de tweede set gaf de Luikenaar geen vrije baan aan Djokovic, die het finaal wel haalde met 6-4.

Al zeven keer eerder stonden Goffin en Djokovic tegenover elkaar. De 32-jarige Serviër was daarvan zes keer de beste. Hun laatste ontmoeting dateerde van 10 juli op Wimbledon. Djokovic schakelde Goffin toen vlot uit in de kwartfinale met 6-4, 6-0 en 6-2.

+ = 110@DjokerNole advances to career final number 110 and fifth of the season in his debut slicing past Goffin 6-3 6-4.#rakutenopen pic.twitter.com/hlkeQkE3eE — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2019

Djokovic neemt het in de finale op tegen John Millman (ATP 80). De Australiër rekende in de halve eindstrijd af met de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 53) in 6-3 en 7-6 (7/4). Djokovic won in zijn loopbaan 75 titels en was dit jaar al de beste op Wimbledon, de Australian Open en in Madrid. Millman plaatste zich in Boedapest in 2018 voor zijn enige finale tot dusver, die hij verloor tegen de Italiaan Marco Cecchinato.

David Goffin, nu het derde reekshoofd, won het Rakuten Open in Tokio in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam hij niet deel.