Presidentskandidaat Bernie Sanders had hartaanval

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders heeft eerder deze week een hartaanval gehad. Dat heeft zijn campagneteam volgens diverse Amerikaanse media gemeld. De senator mocht vrijdagnamiddag het ziekenhuis alweer verlaten.

‘Ik wil de dokters, verplegers en het personeel van het Desert Springs Hospital Medical Center bedanken voor de uitstekende zorgen. Na twee dagen en een half in het ziekenhuis voel ik mij prima en ik kijk er naar uit om na een korte pauze weer aan het werk te gaan’, verklaarde de 78-jarige Sanders in een verklaring vrijdag.

Sanders werd dinsdag opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas, nadat hij op een verkiezingsbijeenkomst in Las Vegas pijn ter hoogte van het hart voelde. Na een onderzoek werd een blokkade in de slagader vastgesteld. Daarom werden bij een operatie twee stents ingeplant.

Bernie Sanders is één van de belangrijkste kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Volgens de peilingen is hij in een felle strijd verwikkeld met twee andere zeventigers: gewezen vicepresident Joe Biden (76) en senatrice Elizabeth Warren (70).