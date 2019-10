Nieuwe Electrabel-voorzitter wil drie kerncentrales langer openhouden

Electrabel-voorzitter Johnny Thijs zal bij de volgende federale regering een lans breken om drie van de zeven kerncentrales langer open te houden.

'Volgens mij is het niet mogelijk om tegen 2025 alle kerncentrales te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat ze langer moeten openblijven.’ Dat vindt de nieuwe voorzitter van Electrabel, Johnny Thijs. De 67-jarige voormalige topman van Bpost bekent meteen kleur over de toekomst van kernenergie in ons land. Electrabel is uitbater en grotendeels eigenaar van de kerncentrales in Doel en Tihange. Die bevatten ­samen zeven kernreactoren.



Thijs breekt in een interview met De Standaard een lans om drie van die centrales bij voorkeur twintig jaar langer te laten draaien. Een kortere periode weegt op de financiële haalbaarheid: ‘Er zijn aanzienlijke investeringen nodig voor de levensduurverlenging.’

De Belgische kerncentrales langer openhouden is niet vanzelfsprekend, omdat er een wet op de kernuitstap is, die een geleidelijke sluiting van alle reactoren tussen 2022 en 2025 in het vooruitzicht stelt. ‘De kernuitstap is wettelijk geregeld. Die beslissing moeten we respecteren’, stelt Thijs.

Maar tegelijk is hij van plan om met een dossier pro verlenging naar de volgende regering te stappen, met als boodschap dat het zowel voor de CO2-uitstoot, de elektriciteitsbevoorrading als de elektriciteitsfactuur van de verbruiker een goede zaak is om drie van de zeven kernreactoren langer te laten draaien. De nieuwe voorzitter van Electrabel steekt niet weg dat hij dat al heeft meegegeven aan de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders.

Maanden gestudeerd

Thijs geeft aan dat hij niet over een nacht ijs is gegaan vooraleer te concluderen dat een aantal kerncentrales langer moet openblijven. Er is volgens hem zes maanden studiewerk aan voorafgegaan. Hij legde zijn oor niet alleen te luisteren bij de mensen van Electrabel zelf; het bedrijf zette op zijn vraag ook een externe consultant aan het werk om enkele tientallen bestaande studies over de elektriciteitsvoorziening van ons land door te lichten. De rode draad is volgens hem dat het elektriciteitsverbruik de komende decennia alleen maar zal stijgen door de terugdringing van de CO2-uitstoot.

Thijs begrijpt ook niet waarom de kerncentrales in ons land tegen 2025 moeten sluiten, terwijl nu al duidelijk is dat er geïnvesteerd moet worden in nieuwe gascentrales om de stroombevoorrading te verzekeren. ‘Maar hoeveel er nodig zijn en hoeveel tijd er nodig is om die te bouwen? Na al die studies zijn er op die vragen nog altijd geen duidelijke antwoorden.’



Voor de evolutie van de CO2-uitstoot is het langer openhouden van kerncentrales trouwens een betere optie dan gascentrales, voegt hij er nog aan toe.