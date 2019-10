Prins Harry daagt nu ook uitgevers van The Sun en The Daily Mirror voor rechter

De Britse prins Harry daagt nu ook de uitgevers van tabloids The Sun en The Daily Mirror voor de rechter. Volgens Harry zouden die geprobeerd hebben zijn telefoon te hacken. Eerder deze week startte Meghan Markle ook al een rechtszaak tegen de uitgever van ‘Mail on Sunday’.

De nieuwe aanklacht van prins Harry werd vrijdag bevestigd door zowel Buckingham Palace als door News Group, de krantenuitgever achter The Sun.

‘Namens de hertog van Sussex werd een aanklacht ingediend bij het Hooggerechtshof. De klacht draait rond de illegale onderschepping van voicemailberichten’, zegt een woordvoerster van prins Harry tegen Reuters. Meer details worden niet vrijgegeven.

News Group was in het verleden ook de uitgever van de tabloid The News of the World, dat in 2011 de deuren sloot nadat bekend was geworden dat journalisten van die krant de voicemailberichten afluisterden van royals, publieke figuren, beroemdheden, politici en onbekende Britten.

Eerder deze week startte Meghan Markle ook al een rechtszaak tegen de uitgever van ‘Mail on Sunday’. ‘Mijn vrouw is een van de jongste slachtoffers van de Britse roddelpers. Ze voeren campagnes zonder na te denken over de gevolgen’, schreef prins Harry in een verklaring. Hij benadrukte daarin dat ze als koppel wel volledig achter vrije, sterke en objectieve media staan.