Isaac Kimeli strandt in halve finales 1.500m op WK atletiek

Isaac Kimeli heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 1.500m op het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad Doha.

Onze 25-jarige landgenoot eindigde in de eerste halve finale in 3:37.50 (persoonlijk record: 3:36.51) op de negende plaats, niet voldoende voor een stek in de finale, waarvoor de top vijf in elke halve finale en de beste twee verliezende tijden zich plaatsen.

Kimeli twijfelde voorafgaand lang of hij wel zou starten op de 1.500 meter, na een vermoeiende 5.000m. Uiteindelijk nam hij het risico en was daar achteraf ook tevreden mee. In de reeksen werd hij met zijn chrono van 3:37.87 opgevist voor de halve finales, waarin hij duidelijk tekort kwam voor een stek in de finale, die zondagavond op het programma staat.