Onderzoek naar cineast Luc Besson voor verkrachting Belgische actrice wordt hervat

Een onderzoeksrechter in Parijs heeft het onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting tegen de Franse cineast Luc Besson hernomen. Dat meldt de advocate van de actrice die de cineast beschuldigt.

Na negen maanden onderzoek werd de aanvankelijke aanklacht van de Hasseltse actrice Sand Van Roy tegen Besson in februari zonder gevolg geklasseerd.

Van Roy diende vervolgens een nieuwe klacht in, waardoor het onderzoek hernomen is.

Besson heeft de beschuldigingen steeds formeel ontkend.

In de zomer van 2018 was de Hasseltse actrice naar het Franse gerecht gestapt met een klacht tegen filmmaker Luc Besson. Ze beschuldigde filmmaker Luc Besson (59) ervan dat hij haar twee jaar lang herhaaldelijk had verkracht.

De beroemde Franse regisseur, bekend van films als ‘Nikita’, ‘Léon’ en de blockbuster ‘Taxi’, is een begrip in Frankrijk. Maar volgens Van Roy misbruikte hij, net als de Amerikaanse producent Harvey Weinstein, zijn status jarenlang om vrouwen – veelal jonge actrices – in bed te krijgen.