Nationaal antiterreurparket buigt zich over steekpartij Parijse politie

Het onderzoek naar de dodelijke mesaanval donderdag bij de Parijse politie is nu in handen van het nationale antiterreurparket. Blijkbaar houdt de politie rekening met een terroristisch motief.

Het onderzoek werd aanvankelijk uitgevoerd door het Parijse parket, maar wordt nu overgedragen naar het onlangs opgerichte nationale antiterreurparket PNAT.

Het parket gaat onderzoek voeren naar ‘moord en moordpoging op een persoon met openbaar gezag in verband met een terroristische onderneming’, en ook voor ‘criminele terroristische samenzwering’.

Dat is opvallend omdat kort na de moorden nog gezegd werd dat de dader zeker geen terroristische motivatie had. Hij zou ruzie hebben gehad met zijn collega’s. Maar blijkbaar is de werkhypothese nu wel dat het een jihadistische actie was.

Volgens de krant Le Parisien heeft de dader het moordwapen (een mes van 33 cm) ’s ochtends gekocht en heeft hij meteen een sms’je gestuurd naar zijn vrouw om te vertellen dat hij het mes had. Zij zou iets geantwoord hebben in de aard van ‘Seul Dieu te jugera’ - ‘Enkel God zal over je oordelen’.

Volgens Le Parisien had de dader een ‘signalement’ bij de politie na de aanslagen tegen de redactie van Charlie Hebdo. Opvallend, want de dader werkte zoals bekend zelf bij de politie.