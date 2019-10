Drie mensen zijn in Nederland overleden door een listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Eén vrouw kreeg er een miskraam door. Aldi besloot in ons land ook een product van hetzelfde bedrijf terug te roepen. Maar hoe gevaarlijk is listeria eigenlijk? Kan je er iets tegen ondernemen en hoe lang duurt het voor je je ziek gaat voelen?

Wat is listeria?

Listeria is de naam van de bacterie die listeriose veroorzaakt. Deze bacterie zit meestal in voedsel. Het kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten. In België ...