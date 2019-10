TV-tips. Was Steve Jobs een meedogenloze psychopaat?

Vrijdagavond, het blijkt het ideale moment te zijn om wat clichés uit de wereld te helpen.

PARADISE CITY

Canvas, 21.20-22.10 uur

Mario Goossens (Triggerfinger) trekt ten strijde tegen het cliché dat alle rock-’n-rolldrummers hersenloze ploerten zijn. Samen met Karel Van Mileghem (Jacle Bow) maakte hij deze zesdelige docureeks over ‘de helende kracht van muziek’ in zes door rampspoed geteisterde steden. Merci voor de muziek, maar dan in het echt. Vanavond: Port-au-Prince (Haïti).

2 STEVE JOBS: MAN IN THE MACHINE

Caz, 22.25-0.45 uur

Alex Gibney trekt ten strijde tegen het cliché dat wie zo succesvol en rijk wordt als Steve Jobs, wel een meedogenloze psychopaat moet zijn. Gibney mislukt goeddeels in zijn opzet, en dat is precies wat deze documentaire zo boeiend maakt.

3 MONACOVROUWEN

Vijf, 20.35-21.20 uur

Vier ietwat excentrieke dames trekken ten strijde om alle clichés te bevestigen over vrouwen die een ouwe rijkaard aan de haak slaan en in Monaco een luxeleventje gaan leiden. Je moet het zien om het te geloven.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Terzake heeft uiteraard aandacht voor de gebeurtenissen in het Vlaams Parlement vandaag. Er is een reactie van Matthias Diependaele (N-VA), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Bruno Tobback (SP.A) reageren in de studio.

Voorts nog een reportage van Bjorn Soenens uit de VS, naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de memoires van Samantha Power, voormalig adviseur van Barack Obama en ambassadeur bij de Verenigde Naties.

5 DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas, 20.00-20.30 uur

Sammy Mahdi (CD&V), Rik Torfs (KU Leuven) en Isolde Van den Eynde (Het Laatste Nieuws) hebben het bij Ivan De Vadder over het debat in het Vlaams Parlement dat vanmorgen zonder begrotingscijfers moest doorgaan, de nieuwe Vlaamse regering en de toekomst van CD&v.