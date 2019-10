Het lijkt wel of er een gigantische potvis is aangespoeld op de oever van het kanaal in het Brusselse Molenbeek. Maar eigenlijk gaat om een kunstinstallatie op het Brusselse kunstparcours ‘Nuit Blanche’ om het publiek bewust te maken wat plastic vervuiling met de zeeën doet.

Twee zogezegde wetenschappers, Tom Kenis van de International Whale Association en Kevin Bellemans, onderzoeken de maag van het dier. In de maag zit een elektrische speelgoedquad en een sixpack bruiswater. Het team blijft in hun rol terwijl toeschouwers zelf te weten moeten komen wat er aan de hand is.