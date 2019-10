Dinsdag krijgt Vlaams Parlement het echte begrotingsdebat

Dinsdag om 13 uur start in het Vlaams Parlement het debat over de begrotingsplannen van de nieuwe regering. Waar het debat plaatsvindt is nog voer voor discussie.

‘De ad hoc-commissiezitting dinsdag wordt voorgezeten door Liesbeth Homans en de volgorde van sprekers die was voorzien voor de regeerverklaring zal worden gevolgd’, zegt een lid van de oppositie. ‘Elke fractie krijgt een halfuur spreektijd, dus de facto wordt dit het echte debat over de nieuwe regering.’

De oppositie voelt zich gesterkt door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, die zelf zou hebben voorgesteld om het debat in de plenaire zaal te houden. Die locatie is niet zeker, onder meer omdat de regering een digitale presentatie wil tonen, wat moeilijk is in de koepelzaal. Volgens een lid van de oppositie zoekt de meerderheid echter een andere zaal omdat ze het beeld wil vermijden dat het debat van vandaag/vrijdag wordt overgedaan.

Volgens een lid van de meerderheid zit dat risico er niet in. ‘Het zal nooit hetzelfde zijn, we gaan niet nog eens de regeerverklaring bespreken.’ Er zou nu worden gedacht aan De Schelp als locatie, de zaal in de kelder van het parlement.

Maandagmiddag krijgen de parlementsleden het langverwachte ‘centenboekje’ van Jambon I.

Vandaag wou de regering enkel debatteren over de algemene principes van de regeerverklaring. De oppositie wou de cijfers kennen, maar kreeg die niet - waarop de oppositie weigerde nog langer deel te nemen aan het debat.