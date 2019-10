Jambon speelt spelletje: ‘Dedain voor parlement’

Op beelden van Villa Politica en op Twitter is te zien hoe Vlaams minister-president Jan Jambon een spelletje speelt op zijn telefoon tijdens het debat over de regeerverklaring.

De oppositie ziet er een nieuw bewijs in van zijn dedain voor het parlement. ‘Wie speelt er spelletjes? Jan Jambon toont opnieuw geen respect voor het parlement’, tweet Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Wie speelt er spelletjes? @JanJambon toont opnieuw geen respect voor het parlement... #fail https://t.co/1i1WDxMXHd — Björn Rzoska (@BjornRzoska) October 4, 2019

‘Hopelijk heeft Jambon de begroting niet samengesteld met een computerspelletje’, zegt Mieke Schauvliege van Groen. ‘De Vlaamse leeuw is een boos vogeltje geworden’, stelt SP.A-fractieleider Conner Rousseau.

Het kabinet-Jambon noemt het spelletje een bagatel. ‘Het is niet omdat de minister-president een telefoonspelletje speelt, dat hij niet luistert’, valt te horen.

Aanvankelijk werd gezegd dat hij Angy Birds speelde, maar de laatste feiten wijzen erop dat het 'Toy Blast' was.

Slecht nieuws voor de Angry Birds-memes: Jambon speelde waarschijnlijk Toy Blast (of een ander type Candy Crush-kloon waarin je blokjes moet wegtoveren). CC: @Jan12Pul



Tijd voor een parlementaire vraag om zekerheid te krijgen welk spelletje het was. Deze burger EIST antwoorden! pic.twitter.com/uOOeNV7nER — Arbiter (@ArbiterOfTweets) October 4, 2019

Valse start

Het was nochtans een belangrijke dag voor de regering, het eerste debat over de Vlaamse regering stond gepland in de voormiddag. De oppositie was niet akkoord dat de begrotingscijfers niet werden vrijgegeven en stapte op, de meerderheid gaf het vertrouwen in een halfleeg parlement.