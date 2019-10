Hoe Wouter Beke zichzelf een reddingsboei kon toewerpen, leven tot 120 nu echt in het vizier komt, en volkoren u zal redden

Dankzij Jan Jambon zijn we de voorbije week collectief ambitieuzer geworden, en ook een beetje meer Scandinavisch, al is nog niet duidelijk op welk vlak precies. Deze veertien artikels helpen te begrijpen hoe de wereld weer wat veranderd is.

1.

Er moeten meer groenten op ons bord, maar hoe zit het met het vlees?

Eerst het eten, dan de politiek: de Hoge Gezondheidsraad geeft concrete voedingsadviezen om gezonder te eten. Die zijn simpel: eet vooral volkorengranen en meer groenten en fruit. Maar met voeding heb je helaas nooit gedaan. Samen met het persbericht over die adviezen rolden ook de conclusies van een Canadees onderzoek naar vlees binnen. Vleeseters lopen geen verhoogd risico op kanker, hart- en vaatziekten, zegt dat. Klopt die bewering?

2.

Waarom de ene ministerportefeuille leeg is en de andere overvol

Plotseling kreeg CD&V drie ministerposten in de Vlaamse regering en zo kon Wouter Beke zichzelf een reddingsboei toewerpen. Was dat louter goodwill van de N-VA of zit er een sluwere tactiek achter?

3.

De nacht van de ontgoocheling bij CD&V

Hoe kwam die spectaculaire ‘red uzelf’ van Wouter Beke aan bij CD&V? De partij hield haar besprekingen van het regeerakkoord in een vergaderzaal met een glazen deur. Voor die deur vatte Wetstraatreporter Simon Andries een nacht lang post. Hij zag een partij kraken en scheuren.

4.

Het dilemma van Bart Somers

De meest fascinerende minister van de nieuwe regering wordt Bart Somers. Wat gaat hij doen met die gespierdere inburgeringspolitiek? Begraaft de uitvinder van het Mechelse model zijn verleden? Of gaat hij aan de haal met het regeerakkoord? Ruud Goossens schetst het dilemma.

5.

Waarom de Vlaamse canon een schijnvertoning is

Die Vlaamse canon is voor Marc Reynebeau een typevoorbeeld van de schijnredeneringen die deze Vlaamse regering beoefent. Stelt niet veel voor, kan niet veel kwaad, zal niet gek veel geld kosten, en verder zullen we er niet veel meer over horen. Zo zal het ook over ernstigere kwesties gaan als armoede.

6.

Hoe de glazenwasser ongestoord kon moorden

Nog drie moorden bekende glazenwasser Stephaan D.L., ook weer op vrouwen, die hij verkrachte en wurgde. Nu de puzzelstukken beginnen samen te vallen, rijst de vraag hoe het gerecht al niet zelf eerder verbanden legde tussen al die onopgeloste moorden.

7.

Dominique Leroy, reconstructie van een pijnlijke val

Deed Dominique Leroy het voor het geld? Nauwelijks te geloven, zegt Pascal Dendooven die de pijnlijke val van de bewierrookte ceo reconstrueert. Maar waarom beging ze dan wel die fatale vergissing?

8.

Waarom u (niet) nog snel de woonbonus moet scoren>

Geld laat natuurlijk niemand koud. Wie bouw- of koopplannen heeft, kan door snel te handelen tot 40.000 euro sparen. Is dat wijs? Of zal de woningmarkt na 1 januari, wanneer de woonbonus wordt afgeschaft, zachtjes koelen?

9.

Is er nog nood aan een elektronisch notitieboekje?

Is er nog plaats voor een nieuw type computer, ergens tussen een laptop, tablet en smartphone in? Zoals het ding dat Microsoft deze week toonde, met twee schermen, opvouwbaar en te gebruiken als een notitieboekje? Dominique Deckmyn wuift het niet meteen weg. Ook al toont nieuw onderzoek dat wie is opgegroeid met de smartphone, nu bijna even snel op dat kleine schermpje tikt als via een klavier op een groot.

10.

Waarom de chemie boomt in de Antwerpse haven

Het succes van de Antwerpse haven is best indrukwekkend. De jongste twaalf maanden heeft de chemie-industrie 5,5 miljard euro investeringen aangekondigd. Maar een cruciale vraag is natuurlijk hoe dat dat de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatambities helpt.

11.

‘Joker’: dé film voor deze tijd

Een beroepsclown radicaliseert tot een gevaarlijke gek en opzweper van de massa. Filmjournalist Jeroen Struys is resoluut: Joker is een afschuwelijke, niet te missen film, die de tijdsgeest vastpakt en kijkers op hun grondvesten doen daveren. Vijf sterren.

12.

Fruitvliegen wijzen de weg naar het eeuwige leven

Bij fruitvliegen werkt het al, drie medicijnen in een cocktail draaien en ze leven de helft langer. Dat heeft met eiwitten te maken, en dus zal de stap naar de mens snel gezet worden.

13.

Het rotjaar van Nafi Thiam

Nafi Thiam is haar aura van onoverwinnelijkheid kwijt. Ze heeft dan ook een rotjaar achter de rug. Keihard heeft ze gewerkt. Hans Jacobs volgde haar supervoorbereiding.

14.

Over slapeloosheid en het vernietigende oordeel van het universum

Wat stelt het allemaal voor in het kader van het universum? Tom Heremans las de kranten en tijdschriften de voorbije week en raakte ontnuchterd.