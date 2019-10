Trainer van Thiam legt uit wat beter moet na zilver op WK atletiek

Nafi Thiam leed op het WK in Doha haar eerste nederlaag sinds Götzis 2016. 'Ik bekijk het toch positief', reageerde haar coach Roger Lespagnard vrijdag, daags na de competitie.

Volgens Lespagnard waren er drie sleutelmomenten in de zevenkamp: het kogelstoten, het verspringen en het speerwerpen. In de derde proef, met de kogel 'had Nafi een correct resultaat (15,22 m). Katarina (Johnson-Thompson) deed het voor haar doen uitstekend. Het is alsof Nafi 16,70 meter zou gooien (haar record is 15,41 m).'

'In het verspringen vond Nafi de plank niet omdat ze ritme tekortkwam in haar aanloop. Dat is een technische fout. Ze springt 6,40 m met een afsprong van 40 cm van de plank. Dat betekent 6m80 zoals Johnson-Thompson. Na het verspringen was het uiteraard voorbij (voor het goud).”

'Ze had 55, 56, 57 meter moeten gooien om voor de 1.500 meter op gelijke voet te staan met de Britse. Nafi voelde geen pijn bij haar eerste poging, die hoog ging maar niet ver landde. Bij de tweede wil ze te hard lanceren. Ze verwaarloost haar techniek en doet zich pijn. Ik heb haar gezegd te stoppen, dat het nergens meer toe diende.”

Met het oog op de toekomst is het voor Thiam belangrijk dat haar elleboog de tijd krijgt om te genezen. 'Zoals we bij de kuit hebben gedaan (die ze deels scheurde begin januari, red.). Er zal een specifiek herstel nodig zijn voor het speerwerpen. Ik denk dat het zo’n zes maanden zal duren voor ze opnieuw op haar beste niveau kan gooien.”

Foto: REUTERS

Technische nummers

Johnson-Thompson zette in Doha een persoonlijk record neer met 6.981 punten en nadert daarmee op het beste totaal van Thiam (7.013 punten). Volgens Lespagnard zal zijn pupil hard moeten werken aan de technische nummers om de Britse voor te blijven. Hij is ook tevreden dat Thiam haar studies heeft afgerond en zich nu voluit op de atletiek kan concentreren. 'Ik respecteerde haar wens om te studeren. Die studies zijn afgerond. Tot dusver trainde ze maar zes keer per week.' Veel minder dan haar belangrijkste concurrente, die inmiddels is uitgeweken naar Montpellier.

'Er kan geen sprake van zijn dat we twee keer per dag zullen trainen', benadrukt Lespagnard, die Thiam al twaalf jaar begeleidt. 'Nafi is daar niet klaar voor. We gaan beginnen met anderhalve training, met het accent op de technische proeven.'