Renovatie Antwerpse Handelsbeurs bijna afgerond

De Handelsbeurs in Antwerpen schittert weer na een driejarige restauratie. Volgend weekend worden de deuren voor het eerst in meer dan twintig jaar geopend.

Stad Antwerpen deelde vrijdag een foto van de gerestaureerde Handelsbeurs, tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat. Deelnemers van de Urban Walk op zaterdag 13 oktober zullen als eersten het resultaat kunnen keuren, later dit najaar opent ook de publieke doorgang en het restaurant in de Schippersbeurs. In het voorjaar van 2020 opent tot slot ook het geplande hotel.

De Handelsbeurs, oorspronkelijk gebouwd in de 16de eeuw, kende een woelige geschiedenis. Het monumentale beursgebouw is twee keer volledig afgebrand (in 1583 en in 1858) en heropgebouwd. Eind 19de eeuw werd de huidige Handelsbeurs gebouwd op de plaats en de grondvesten van de 16de-eeuwse beurs.

In 1997 verloor het gebouw zijn functie doordat de effectenbeurs van Antwerpen werd overgenomen door die van Brussel. Sindsdien staat het gebouw leeg en te verkommeren. Het zoeken naar een nieuwe rendabele invulling en investeerders had wat voeten in de aarde, waardoor pas in 2016 kon worden gestart met het restauratieproces.