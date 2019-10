Air France-KLM zet no-showbeleid voort

De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij Air France-KLM hoeft haar no-showbeleid niet stop te zetten, ondanks een uitspraak van de ondernemingsrechtbank in Brussel.

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel heeft zich begin september uitgesproken over de no-showclausule van Air France-KLM, na een klacht van Test Aankoop. Die gaf Test Aankoop gelijk en Air France-KLM zou onmiddellijk met het no-showbeleid moeten stoppen, meldde L’Echo (DS 4 oktober).

Maar KLM is niet van plan om zijn no-showbeleid stop te zetten, meldt KLM-woordvoerster Gerrie Brand. ‘De rechter oordeelde expliciet dat het gebruik van de no-showclausule toegelaten is, maar heeft geoordeeld dat de formulering niet duidelijk genoeg was.’ Air France en KLM hebben tot 1 november om de clausule te verduidelijken, zoniet riskeren ze een dwangsom van 2.500 euro per dag. KLM wil nu met Test Aankoop samenzitten om de formulering te verhelderen, maar wijst erop dat die al begin september aangepast werd.

Alle luchtvaartmaatschappijen hanteren een no-showbeleid. Soms loont het voor reizigers om niet op te dagen voor (een deel van) een vlucht. Als een ticket van Frankfurt naar New York met overstap in Amsterdam goedkoper is dan een ticket Amsterdam-New York, zouden reizigers in de verleiding kunnen komen om het eerste deel van de vlucht, tussen Frankfurt en Amsterdam, over te slaan. De clausule van Air France-KLM stelt dat het ticket niet meer geldig is voor de rest van het reistraject wanneer de passagier niet is opgedaagd voor het vorige onderdeel. Wie in Amsterdam dan toch nog wil opstappen, moet een toeslag betalen.