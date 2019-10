Lestienne nieuwkomer bij Rode Duivels, De Bruyne geeft verstek

In Antwerpen maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00). Standard-winger Maxime Lestienne is de enige nieuwkomer bij de selectie, Kevin De Bruyne valt af.

De 27-jarige Maxime Lestienne wordt door bondscoach Martinez beloond voor een uitstekend seizoensbegin bij Standard. In acht competitiewedstrijden scoorde hij vijf keer. Lestienne werd in 2013 door Marc Wilmots al opgeroepen voor de nationale ploeg maar kwam toen niet in actie.

Vaste waarden zoals Kevin De Bruyne (Manchester City), Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) en Vincent Kompany (Anderlecht) ontbreken door blessures.

België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden.

De 28-koppige selectie van bondscoach Roberto Martinez:

Doelmannen: Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Straatsburg/Fra), Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn/Dui), Timothy Castagne (Atalanta Bergamo/Ita), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/Jap), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra)

Middenvelders: Yannick Carrasco (Dalian Yifang/Chn), Nacer Chadli (Anderlecht), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Maxime Lestienne (Standard), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht), Axel Witsel (Borussia Dortmund/Dui)

Aanvallers: Michy Batshuayi (Chelsea/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Real Madrid/Spa), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa), Romelu Lukaku (Inter/Ita), Dries Mertens (Napoli/Ita), Divock Origi (Liverpool/Eng)