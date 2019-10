Real Madrid ontkent geruchten over angstaanvallen Courtois

Thibaut Courtois traint nog steeds niet mee bij Real Madrid. Volgens De Koninklijke werkte hij binnen, terwijl Eden Hazard en co. zich klaarstomen voor de competitiewedstrijd tegen Granada. Intussen stuurde de Spaanse topclub een officieel bericht de wereld in over de toestand van de Belgische nummer één.

Courtois bleef afgelopen dinsdag tijdens de rust in de kleedkamer en werd in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge vervangen door Alphonse Aréola. Al snel werd duidelijk dat de 27-jarige doelman last had van buikgriep, maar de Spaanse pers dikte dat verhaal toch aan.

Er werden zelfs geruchten de wereld in gestuurd dat de medische staf van Real vastgesteld zou hebben dat Courtois last heeft van angstaanvallen en daardoor misselijk was geworden nadat hij twee goals moest incasseren tegen blauw-zwart. Hij werd toen uitgefloten door de eigen fans.

De Koninklijke stuurde nu een officieel communiqué de wereld in om de geruchten te ontkrachten. 'Er werden bij onze speler nooit angstaanvallen vastgesteld en daarom zijn deze berichten dan ook absoluut onjuist. Bij Thibaut Courtois werden acute maagproblemen en uitdroging vastgesteld, waardoor het onmogelijk was om de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Brugge voort te zetten. De speler reageert momenteel positief op de behandeling die hij krijgt.'