Drie doden na eten besmette vleeswaren in Nederland, Ter Beke geschorst op beurs

Zeker drie mensen zijn in Nederland overleden na het eten van vleeswaren die waren besmet met de listeriabacterie. In België roept Aldi rosbief preventief terug.

De voorverpakte vleeswaren zijn geproduceerd in een fabriek van leverancier Offerman in Aalsmeer, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat bedrijf is een dochter van het Belgische Ter Beke.

De afgelopen twee jaar zijn twintig mensen besmet met de bacterie via de vleeswaren. Drie mensen zijn omgekomen en een vrouw heeft een miskraam gekregen.Dat werd in beeld gebracht via nieuwe onderzoeksmethoden die toelaten ver in de tijd terug te gaan. Het bedrijf uit Aalsmeer stond de jongste tijd al onder verscherpt toezicht wegens onvoldoende hygiëne.

Supermarkten Jumbo en Aldi en groothandels Sligro, Bidfood en Versunie hebben tientallen voorverpakte vleeswaren uit de rekken gehaald vanwege een mogelijke besmetting. Dat raakte gisteravond bekend. Het gaat onder meer over voorverpakte kipfilet, achterham en spek.

De afgelopen maanden zijn extra controles uitgevoerd bij het bedrijf. De toezichthouder droeg Offerman op extra maatregelen te nemen, meldt de NOS. Daar is wel gehoor aan gegeven, maar dat heeft niet genoeg geholpen. ‘Ze hebben bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen genomen voor de productielijn, extra monsters genomen. Maar dat had onvoldoende effect.’

Aldi roept rosbief terug in België

In België heeft Aldi in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist gebraden rosbief terug te roepen, door mogelijke aanwezigheid van de listeriabacterie. Volgens de woordvoerder van Aldi België, Dieter Snoeck, gaat het om een voorzorgsmaatregel. 'Er is geen besmetting aangetroffen in de rosbief, ook niet bij eigen controles. Toch halen we het uit het rek als algemene voorzorgsmaatregel.' Het FAVV zelf kon deze middag nog niet bevestigen of de terugroeping gelinkt is aan het besmettingsgevaar in Nederland.

De terugroepactie van Aldi België geldt voor gebraden rosbief van het merk Délifin, dat per 100 gram verpakt zit in plastic, met verschillende vervaldata tot uiterlijk 13 oktober. Het product was tot 4 oktober te koop in Aldi-winkels. Mensen die het product gekocht hebben, worden verzocht het niet te consumeren en het terug naar de winkel te brengen. Het product wordt terugbetaald. Snoeck zegt dat Aldi België geen andere producten koopt van de fabriek in Aalsmeer van Offerman (Ter Beke). Ter Beke nam de divisie in december 2017 over.

Het aandeel Ter Beke is ondertussen geschorst op de beurs. De woordvoerster van Ter Beke is momenteel niet bereikbaar, ook ceo Francis Kint is voorlopig niet bereikbaar.

Listeriose, de ziekte die door de bacterie veroorzaakt wordt, kan gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen. Symptomen zijn misselijkheid en overgeven, buikpijn, diarree of constipatie, hoofdpijn en koorts.