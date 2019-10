Open VLD-nieuwkomer tegen levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten

Sihame El Kaouakibi maakte een opmerkelijk debuut in het Vlaams Parlement. ‘Ik heb het heel moeilijk met bepaalde zaken in het regeerakkoord, en dan heb ik het over de levensbeschouwelijke neutraliteit (in het onderwijs, red.).’

Ze onderhandelde mee voor haar partij, toch zitten enkele passages in het regeerakkoord die Sihame El Kaouakibi niet kan smaken. Ze vroeg vanmorgen in het Vlaams halfrond het woord om wat uitleg te geven bij haar bezorgdheid over het lerarentekort. ‘We zullen heel erg ons best moeten doen om het lerarentekort aan te pakken, een van de grootste uitdagingen deze legislatuur’, zei de Open VLD’ster. ‘Ik heb het moeilijk met bepaalde zaken in het regeerakkoord, vooral de neutraliteit (in het provinciaal en Gemeenschapsonderwijs, red.).

Kaouakibi verwijst naar één passage in het regeerakkoord: ‘In het Provinciaal en het Gemeenschapsonderwijs zorgen we voor de levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en leerlingen. Voor het vrij onderwijs en dat van de steden en gemeenten geldt de autonomie.’

Daarmee bevestigt de Vlaamse regering het verbod op levensbeschouwelijke tekens in het Gemeenschapsonderwijs, terwijl dat al jaren onder druk staat van de rechtspraak. Kaouakibi heeft het er duidelijk moeilijk mee.

‘Wekelijks krijg ik verhalen van vrouwen te horen die afgewezen worden vanwege hun hoofddoek, die zich vanwege hun identiteit niet welkom voelen. Ik heb het er heel moeilijk mee dat we hen nu uitsluiten. Niet hoe je eruitziet telt, maar wat je doet. We moeten dus goed nadenken over inclusieve neutraliteit.’