Hongkong activeert oude krijgswet en verbiedt maskers tijdens betogingen

Na het schot op een scholier neemt Hongkong maatregelen om het protest, dat al vier maanden duurt, dood te knijpen. Carrie Lam, leider van Hongkong, kondigde een verbod aan op het dragen van maskers tijdens ‘onwettige’ en ‘ongeoorloofde’ protesten.

De bepaling gaat om middernacht lokale tijd in, en betekent dat betogers tot een jaar in de cel kunnen belanden en een boete tot 25.000 Hongkongse dollar (2.900 euro) kunnen krijgen als ze zich niet aan de nieuwe regels houden. De betogers dragen maskers om niet herkend te worden op camera’s of sociale media.

Lam kon de wet invoeren door wetgeving uit het koloniaal tijdperk in 1922 die de leider noodbevoegdheden geeft. De wet wordt zaterdag van kracht, maar moet op 16 oktober formeel goedgekeurd worden door de regering. De wet werd voor het laatst gebruikt in 1967.

De beslissing betekent volgens Lam echter niet dat Hongkong zich in een noodtoestand bevindt. Haar doel is eerder om de vrede in de stad te herstellen, nadat de openbare orde bedreigd werd, aldus de Hongkongse leider. Critici zien het verbod op maskers eerder als een stap naar escalatie. Ze vrezen dat ze wet ook gebruikt zal worden om een avondklok in te stellen of de media te censureren.

Jongere neergeschoten

De beslissing komt er nadat scholier Tony Tsang (18) als eerste jongere live op camera geraakt werd door een echte kogel. Volgens dokters is hij in stabiele toestand, na een operatie. Tsang is gearresteerd, al wou de politie niet bekendmaken waarvoor hij wordt aangeklaagd. Volgens zijn neef, Thomas Chan, was Tsang ‘nooit bang om zich uit te spreken en actie te nemen’. Hij zou ook gezegd hebben dat hij nog liever omkwam dan gearresteerd te worden. Volgens klasgenoten stond hij bekend als rolmodel.

Met Tsang op intensieve dooft in Hongkong alle hoop op een politieke dialoog uit, zeker nu extreme maatregelen worden genomen om het protest de kop in te drukken.