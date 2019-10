Europese steun voor ontslagen werknemers Carrefour

De Europese Commissie wil 1,6 miljoen euro uit het Europese globaliseringsfonds vrijmaken om 400 ontslagen werknemers van Carrefour in België te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe job. Dat heeft de Commissie meegedeeld.

Vanwege ‘de bijzonder penibele werkgelegenheidssituatie in Wallonië’ zal de steun toegespitst worden op ontslagen werknemers ten zuiden van de taalgrens. Het geld is bestemd voor maximaal 330 werkloze jongeren die geen opleiding of onderwijs volgen.

Het Europese geld dient voor actieve loopbaanbegeleiding, beroepsopleidingen, hulp bij het zoeken naar een baan en initiatieven ter bevordering van ondernemerschap. De kosten van het hele pakket aan maatregelen worden geraamd op 2,7 miljoen euro.

België had om steun verzocht nadat ruim duizend werknemers op straat kwamen te staan als gevolg van een herstructureringsplan bij Carrefour. Het globaliseringsfonds biedt steun voor de begeleiding van werknemers die hun job verliezen als gevolg van grote economische veranderingen. In het dossier van Carrefour wordt verwezen naar de toegenomen concurrentie van onlinewinkels.

‘De detailhandel heeft moeite om zich aan te passen aan veranderingen in de wereldhandel. Ik ben ervan overtuigd dat de voorgestelde steun de getroffen werknemers zal helpen nieuwe vaardigheden te leren, een nieuwe baan te vinden of een eigen bedrijf op te richten’, lichtte eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen toe.

De Europese steun moet nog goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.