Gemeenten moeten bladblazers met tweetaktmotor afdanken

De nieuwe Vlaamse regering eist dat gemeenten niet langer bladblazers, bosmaaiers en haagscharen gebruiken. De gemeentediensten moeten hun ‘tweetakttoestellen voor het onderhoud van openbaar groen’ vervangen door schonere exemplaren, blijkt uit het regeerakkoord.

De reden is niet ver te zoeken. Recent wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat zo’n bladblazer op tweetakt vervuilender is dan 1.700 kilometer met een auto rijden.

‘Aan dergelijke tweetakttoestellen zitten zodanig veel nadelen dat je ze niet anders kan omschrijven dan als een complete ecologische ramp’, zegt Mark Pecqueur, docent autotechnologie aan de Thomas More-hogeschool. ‘Behalve veel lawaai stoot zo’n tweetaktmotor extreme hoeveelheden fijnstof uit, maar ook tal van erg vervuilende deeltjes. Het is daardoor ook erg ongezond om zo’n apparaat te bedienen, omdat je constant in die vervuilende uitlaatgassen staat. Zeker in steden met een lage-emissiezone (LEZ) is het in feite waanzin dat tweetakttoestellen – denk ook aan brommers – nog wel toegestaan zouden zijn.’

Pecqueur juicht daarom toe dat Vlaanderen eist dat gemeenten meer milieuvriendelijke en ook geluidsarme bladblazers, haagscharen, kettingzagen en bosmaaiers aanschaffen, bijvoorbeeld op batterijen. Met bosmaaiers wordt onder meer het onkruid op voetpaden verwijderd.

De West-Vlaamse gemeente Knokke gaat nog een stap verder. Het lokale bestuur verbiedt straks ook inwoners om tweetaktmachines te gebruiken, net als mensen met een tweede verblijf in de kustgemeente, ‘en groenaannemers die in onze gemeente tuinen komen onderhouden’, zegt schepen van Stadsonderhoud Piet De Groote. ‘Deze technologie is simpelweg niet meer van deze tijd.’