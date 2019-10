Wie wil meedingen naar het voorzitterschap moet vandaag klokslag 12.00 uur zijn kandidatuur op de Grasmarkt, het hoofdkwartier van SP.A, indienen. Krijgt de 26-jarige Conner Rousseau nog een uitdager?

Met de steun van drie afdelingen kan elke SP.A’er zich vandaag opwerpen als kandidaat-voorzitter. Maar onlangs die soepele regels zijn er amper gegadigden. Vlaams Parlementslid Conner Rousseau heeft zich al aangediend. De ex-medewerker van de huidige voorzitter John Crombez, Hannes De Reu, stelde zich ook al voor.

Mogelijk is er ook een derde kandidaat: Christ’l Van der Paal, vakbondsafgevaardigde, en werkzaam bij het Onafhankelijk Ziekenfonds. Het is niet duidelijk of zij genoeg steun vond. Pas gisteren zette ze een filmpje online.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat John Crombez zelf een verlenging van zijn voorzitterschap ambieert. Uitsluitsel daarover volgt na het middaguur.

'Verschrikkelijke sfeer'

Nu de verkiezingsstrijd bijna losbarst maakt Bruno Tobback een stand van zaken op. Waarom voorlopig geen enkele topper van de partij zich opwierp? 'Dat heeft niet alleen met het cumulverbod van de partij te maken, maar ook met het feit dat we zeer moeilijke jaren achter de rug hebben. Een aantal mensen hebben de partij in een richting proberen te duwen, en dat heeft geleid tot verschrikkelijke verkiezingsresultaten, en tot een verschrikkelijke sfeer in de partij.'

Hij zegt dat de twee kandidaten die zich tot nu toe hebben gemeld - Conner Rousseau en Hannes De Reu - het voordeel van de twijfel te geven. 'Dat moet, en we moeten vooruit kijken.' Tegelijk zegt Tobback: 'Ze staan voor een immense taak.'