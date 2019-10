Trump vraagt nu ook China onderzoek naar Bidens te starten

‘China zou een onderzoek moeten beginnen naar de Bidens’, zei president Trump gisteren.

De Democraten zijn al een impeachment-procedure gestart omdat Trump in een telefoontje met zijn Oekraïense collega Zelenski aandrong op een onderzoek naar de Democraat Joe Biden en diens zoon Hunter. Maar dat deert Trump niet om nu ook een uitspraak over China te doen.

Hunter Biden vergezelde in 2013 zijn vader, toen vicepresident, op een officieel bezoek aan China, waar Biden junior een Chinese bankier ontmoette die nadien zijn zakenpartner werd. Kort na dat bezoek startte die bankier een private equity fonds. Volgens Hunter Biden besprak hij geen zaken tijdens dat officiële bezoek en was dat fonds al maanden eerder gepland.

In een late tweet zei Trump nog dat het zijn plicht is om vermeende corruptie te onderzoeken. ‘En dat zou ook inhouden dat we andere landen vragen, of suggereren, om ons te helpen!’

Aan de Oekraïense president Zelenski vroeg Trump om te onderzoeken of Biden als vicepresident zijn boekje te buiten is gegaan, toen hij hamerde op het ontslag van de Oekraïense procureur. Volgens Trump moest dat ontslag voorkomen dat die procureur een onderzoek zou voeren naar een energiebedrijf in Oekraïne, waarvan Hunter Biden toen een bestuurslid was. Die aantijging is nooit bewezen, en behalve Joe Biden drong ook de Europese Unie aan op het ontslag van de man.

Volgens de Democraten staat het buiten kijf dat Donald Trump bij een buitenlands staatshoofd modder zocht over een politieke tegenstander.