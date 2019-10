Vlaanderen zal meer studenten geneeskunde laten starten

De nieuwe minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft meteen communautair nieuws: hij zal niet langer de federale artsenquota volgen. Dat meldt De Tijd.

‘We proberen zo snel mogelijk zelf de noden aan artsen, huisartsen en specialisten, in Vlaanderen te bepalen’, legde Weyts uit op VRT radio. ‘We zullen voortaan zelf bepalen hoeveel er aan de studie kunnen beginnen, we houden niet enkel rekening met de (federale, red.) quota.’

De federale artsen quota bepalen hoeveel artsen er elk jaar mogen bijkomen in België. Vlaanderen voerde daarom al jaren geleden een toelatingsexamen in, de Franse Gemeenschap volgde onlangs ook. Maar de Franse Gemeenschap liet toch meer studenten toe dan dat er plaatsen voor artsen zijn, omwille van een tekort aan artsen in Brussel en Wallonië. Het gevolg is dat de Franse Gemeenschap nog steeds een groter deel van de RIZIV-nummers krijgt dan Vlaanderen. Een conflict dat al twintig jaar aansleept en een doorn in het oog is van Vlaanderen.

Daar komt nu dus verandering in. Er wordt een Vlaamse planningscommissie opgericht om de ‘Vlaamse zorgnoden te bepalen’, zo staat ook te lezen in het regeerakkoord. ‘Op basis van deze adviezen zal het aantal studenten dat toegelaten wordt tot de opleiding arts en tandarts worden bepaald en niet langer enkel op basis van het federale advies dat Vlaanderen al twintig jaar als enige opvolgt.’ Het komt wel nog steeds de federale regering toe om de RIZIV-nummers uit te delen. Dat hebben artsen nodig om volwaardig hun beroep te kunnen uitoefenen.