Waardevolle Ethiopische kroon duikt op bij vluchteling

Een Ethiopische Nederlander heeft 21 jaar lang een antieke Ethiopische kroon in zijn appartement in Rotterdam bewaard.

Een krijgsheer uit de achttiende eeuw zou de kroon geschonken hebben aan een kerk in het noorden van Ethiopië, waaruit ze gestolen zou zijn.

Veel was er niet geweten over de kroon tot Sirak Asfaw, een voormalige Ethiopische vluchteling, hem zag opduiken in zijn eigen huis. Asfaw kwam naar Nederland begin jaren 90 en liet regelmatige andere vluchtelingen bij hem over de vloer komen.

In de koffer van een bezoeker ontdekte hij de gouden kroon. Hij nam hem in beslag en zette de man aan de deur.

Asfaw wilde de kroon teruggeven aan Ethiopië, maar had weinig vertrouwen in het regime toen. Twintig jaar bewaarde hij de kroon daarom op zijn appartement. De man wil de kroon samen met de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand terugbrengen naar het land van herkomst. Sinds april vorig jaar heeft Ethiopië een hervormingsgezinde premier.