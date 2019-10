Joodse meisjesschool vijfde keer doorgelicht: seksuele opvoeding, evolutietheorie en popmuziek verboden

De Vlaamse Onderwijsinspectie zal opnieuw de ultraorthodoxe Joodse meisjesschool Benoth Jerusalem doorlichten. De school in Antwerpen, waar seksuele opvoeding, evolutieleer en popmuziek taboe zijn, blijft Vlaanderen ook na vier eerdere inspecties zorgen baren. Krijgt Benoth straks een ongunstig rapport, dan dreigt de school haar erkenning en subsidies te verliezen.

‘We zijn er niet gerust in’, zegt Lieven Viaene, inspecteur-generaal van de Vlaamse onderwijsinspectie. ‘We vrezen dat Benoth Jerusalem opnieuw afwijkt van het leerplan.’

Na alarmsignalen van een kandidaat-leerkracht had toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in februari 2018 de onderwijsinspectie naar Benoth gestuurd. In juni van dit jaar kwamen opnieuw inspecteurs over de vloer. Die controles stelden de onderwijsinspectie dus niet gerust. Zopas kreeg Benoth-directeur Erwin Van Hove te horen dat op 4 november een nieuwe grondige doorlichting begint. Een week lang zal een team van inspecteurs onder andere onderzoeken of de school de leerplannen volgt.

Benoth Jerusalem krijgt zo voor de vijfde keer in acht jaar tijd inspecteurs over de vloer, terwijl dat doorgaans maar eens om de zes jaar gebeurt. Bij de laatste grote doorlichting, in 2012, kreeg de Joodse school al een onvoldoende op diverse punten. ‘De leerplandoelstellingen over voortplanting en evolutie worden niet aangeboden’, stond onder meer te lezen in het inspectieverslag. De opvolgcontrole in 2015 stemde de Onderwijsinspectie relatief gunstig, maar dat krediet is nu weggesmolten.