Zwaar gecrashte F2-piloot doorstaat 17 uur durende operatie aan rechterbeen

Juan Manuel Correa, de F2-piloot die zwaargewond geraakte bij de horrorcrash op Spa-Francorchamps waarbij de Fransman Anthoine Hubert overleed, heeft een 17 uur durende operatie ondergaan aan zijn rechterbeen.

De Formule 2-piloot werd aanvankelijk in België behandeld maar werd vervolgens overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Londen. Daar traden echter complicaties op en werd Correa in een kunstmatige coma gebracht om zijn lichaam zo goed mogelijk te laten herstellen.

Nadat Correa wekenlang voor zijn leven vocht en uit zijn kunstmatige coma was gehaald verschoof de focus van de artsen naar de complexe breuken in zijn benen. Vooral zijn rechterbeen bleek er zeer zwaar aan toe te zijn.

Aanvankelijk was er sprake van een eventuele reconstructieve amputatie van het rechterbeen. De 20-jarige Correa weigerde dit echter en verkoos een zeer zware en complexe operatie aan zijn rechterbeen.

Die complexe ingreep, die maar liefst 17 uur duurde, is volgende de artsen succesvol verlopen. Er wacht de Amerikaanse F2-piloot echter nog wel een erg lange en complexe revalidatie.

