Egypte laat Nederlander verdacht van drone-opnames, gaan

De Nederlander die vorige maand in Caïro werd opgepakt, is op vrije voeten.

De 43-jarige Nederlander Pieter Bas Habes maakte op een motor een reis door Afrika. Vorige maand werd hij opgepakt nadat hij met een drone in de omgeving van het Tahrirplein opnames zou hebben gemaakt,

Na zijn arrestatie verscheen hij op de Egyptische tv, waarbij een presentator suggereerde dat hij spion was. Ook andere opgepakte buitenlanders waren in de uitzending te zien. Nederlands minister Stef Blok drong er bij de Egyptische autoriteiten op aan om de verblijfplaats van Habes bekend te maken. Hij kaartte de zaak ook aan bij zijn Egyptische collega, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Habes is nu door de Egyptische autoriteiten in vrijheid gesteld, op voorwaarde dat hij het land verlaat. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond.

Straatprotesten

Egypte bevindt zich momenteel in het vizier van de internationale media. Twee weken geleden trokken in verschillende Egyptische steden immers mensen de straat op om de val van het regime van de Egyptische president Abdul Fattah el-Sisi te eisen.

De Egyptische economie groeit, maar de koopkracht van de gewone Egyptenaar is enorm gedaald. De werkloosheid is groot, terwijl de prijzen van alle goederen stijgen. De staat van het onderwijs en de gezondheidszorg zijn verslechterd. Maar wellicht nog belangrijker: de repressie in Egypte is nog nooit zo hard geweest. Elke kritische stem wordt in de kiem gesmoord. Mensen worden zomaar gearresteerd, en verlaten het politiekantoor vaak niet levend.

Arabische Herfst

Ondanks de media die opriepen tot de arrestatie en zelfs executie van iedereen die slogans tegen de president zou roepen, lieten ook vorige week demonstranten opnieuw van zich horen. Uit vrees voor een zogenaamde Arabische Herfst verkeren de Egyptische ordediensten sindsdien in een verhoogde staat van paraatheid: