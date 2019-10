Sanders 'up and about' voor volgend verkiezingsdebat

Bernie Sanders heeft, een dag na zijn operatie, bevestigt dat hij zal deelnemen aan het volgende debat tussen Democratische kandidaten

Sanders, senator en Democratisch kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, onderging een operatie aan een geblokkeerde slagader en onderbrak daarvoor zijn campagne. Campagnewoordvoerder Joe Calvello bevestigde donderdag echter dat de senator van Vermont zal deelnemen aan het volgende televisiedebat, tussen twaalf Democratische presidentskandidaten. Dat vindt op 15 oktober aan de Universiteit van Ohio plaats. Zijn campagneteam verklaarde voorts nog dat de 78-jarige Sanders in goede gezondheid verkeert na zijn ingreep.

Opiniepeilingen

Bernie Sanders is een van de belangrijkste kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. In 2016 moest de linkse politicus in de strijd om de Democratische nominatie het onderspit delven voor Hillary Clinton.

Volgens de peilingen is hij nu in een felle strijd verwikkeld met twee andere zeventigers: gewezen vicepresident Joe Biden (76) en senatrice Elizabeth Warren (70). Een gemiddelde van verschillende peilingen op de site RealClearpolitics leert dat Bernie Sanders momenteel derde favoriet is (16,8%), na Elizabeth Warren (24%) en Joe Biden (26, 2%).

Intussen raakte ook bekend dat Sanders in het derde kwartaal met $25.3 miljoen, een pak meer geld verzamelde dan topfavoriet Biden ($ 15,2 miljoen).