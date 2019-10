Jambon: ‘Begrotingstabellen liggen op mijn bureau, maar ik neig ze niet te geven’

De oppositie eist begrotingstabellen vooraleer morgenvroeg te stemmen over de nieuwe Vlaamse regering. Jan Jambon laat verstaan dat die klaar zijn, maar wil ze nog niet vrijgeven. ‘Wat een onwaarschijnlijke minachting.’

De begrotingstabellen die de plannen van de nieuwe Vlaamse regering staven, zijn klaar. Maar minister-president Jan Jambon wil ze nog niet vrijgeven. Dat zei hij vanavond op een bijeenkomst van de Vlaamsgezinde website Doorbraak.

Het was politiek journalist Jan De Meulemeester die op Twitter de uitspraak van Jambon citeerde: ‘We hebben die begrotingstabellen. Ze liggen op een map in mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt, neig ik ze niet te geven. Vrijdag gaat over inhoud akkoord.’

Straffe boodschap aan oppositie!@JanJambon op diner @DoorbraakBe: “we hébben die begrotingstabellen. Ze liggen op een map in mijn bureau. Maar als de oppositie ze vraagt neig ik ze niet te geven. Vrijdag gaat over inhoud akkoord.” #begroting pic.twitter.com/4XxRaEOiCn — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) 3 oktober 2019

De woordvoerder van Jambon bevestigt dat hij de woorden uitsprak. ‘Natuurlijk zijn de begrotingstabellen klaar, het omgekeerde zou maar erg zijn’, zegt Olivier Van Raemdonck. ‘Maar die zullen pas volgende week, in de bevoegde commissie, besproken worden. We hebben altijd gezegd dat we eerst ons inhoudelijk project zouden bediscussiëren met het parlement.’

De oppositie stelde niet te willen stemmen over de nieuwe regering, een vertrouwensstemming die vrijdag gepland staat. Verschillende oppositieleiders reageren op Twitter furieus op de uitspraken van Jambon.

SP.A-fractieleider Conner Rousseau riep parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) op in actie te schieten. ‘Als Liesbeth Homans zichzelf en parlement serieus neemt, eist ze cijfers of stelt ze debat uit. Zo niet wordt VL officieel een dictatuur. Degoutant. Het parlement controleert de MP, niet omgekeerd.’

#breaking: de #begroting is er!

Als @LiesbethHomans zichzelf en parlement serieus neemt, eist ze cijfers of stelt ze debat uit.



Zoniet wordt VL officieel een #dictatuur. Degoutant. Het parlement controleert de MP, niet omgekeerd. https://t.co/P4bPjgMQDi — Conner Rousseau (@conner_rousseau) 3 oktober 2019

‘Wat een onwaarschijnlijke minachting’, reageert PVDA-fractieleider Jos D’Haese. ‘Zelfs niet in de eerste plaats voor het parlement. Maar vooral voor de mensen die bij de openbare diensten en de zorg het beste van zichzelf geven en niet te horen krijgen wat hen boven het hoofd hangt.’

Wat een onwaarschijnlijke minachting. Zelfs niet in de eerste plaats voor het parlement. Maar vooral voor de mensen die bij de openbare diensten en de zorg het beste van zichzelf geven en niet te horen krijgen wat hen boven het hoofd hangt. https://t.co/fl87ixzsJV — Jos D'Haese (@JosDHaese) 3 oktober 2019

Ook D’Haese roept Homans tot de orde. ‘Geen begrotingstabellen morgen? Dan ook geen debat.’

Geen begrotingstabellen morgen? Dan ook geen debat. @JanJambon steekt zijn middelvinger op naar het voltallige parlement én de samenleving. Een democratische rechtstaat onwaardig. @LiesbethHomans #VlaParl #VlaReg — Jos D'Haese (@JosDHaese) 3 oktober 2019

Ook Chris Janssens, die de Vlaamse fractie van Vlaams Belang voorzit, reageerde al. ‘Beste parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, dit kan en mag u niet tolereren. Een minister-president die spot met het parlement. Die transparantie weigert. En met wat een dedain.’