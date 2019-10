De Bahreinse Salwa Eid Naser heeft donderdag op het WK atletiek in Doha verrassend de 400 meter naar haar hand gezet.

Naser finishte in 48.14, de derde snelte tijd aller tijden. Ze bleef de Bahamiaanse favoriete Shaunae Miller voor, die haar persoonlijk record brak in 48.37. De Jamaicaanse Shericka Jackson werd derde in 49.47.