Standard krijgt stevig pak slaag van Arsenal

Standard heeft donderdagavond in de Europa League geen vervolg kunnen breien aan de knappe prestaties van Club Brugge (2-2 op Real Madrid) en Racing Genk (0-0 tegen Napoli) in de Champions League. De onmachtige Rouches gingen met 4-0 de boot in bij de Engelse topclub Arsenal, dat met een halve b-ploeg voetbalde. Arsenal gaat met zes op zes aan de leiding in Groep F. Standard krijgt op de tweede plaats het gezelschap van Eintracht Frankfurt, dat met 0-1 ging winnen van Vitoria Guimaraes.

'Als we een resultaat kunnen neerzetten, zal dat een verrassing zijn', had Michel Preud’homme voor de match nog gezegd. We geloofden de Luikse T1 niet echt, omdat Standard aardig aan het seizoen begonnen was en vooral omdat Arsenal niet met zijn sterkste elftal aantrad. 'Hun vervangers zijn jonger maar niet minder', had Preud’homme ook al voor de match gewaarschuwd. Hij kreeg gelijk.

Want zeg, Reiss Nelson (19), Gabriel Martinelli (18), Joe Willock (20), … Ze zijn allemaal nog zo jong en nu al angstaanjagend goed. Hoe dit jeugdige Arsenal de Rouches in het begin bij de keel greep was ronduit indrukwekkend. Standard wist niet van welk hout pijlen maken. Nelson toonde in de openingsminuten twee keer genade, maar na een kwartiertje was het toch raak. Tierney leverde een puike voorzet, Martinelli kwam goed voor zijn man en knikte perfect binnen.

Sevilla-flashbacks

Standard had maar net afgetrapt of de Braziliaanse tiener had de score al verdubbeld. 131 seconden volgens statistiekenwebsite Opta. Eerst stuurde Martinelli Vanheusden het bos in, waarna hij koeltjes afwerkte. En dan te denken dat de Standard-supporters vooraf blij waren dat topschutter Aubameyang niet startte. De Luikenaars waren van slag, zagen af en konden geen bal in de ploeg houden. Met name Vojvoda en Boljevic zagen sterretjes op hun rechterflank.

Om flashbacks naar die desastreuze avond in Sevilla (5-1) van vorig jaar van te krijgen. Alleen speelden we toen in een Spaanse bakoven en nu in een regenachtig Emirates Stadium, dat overigens aardig was volgelopen. Milinkovic-Savic zou zich snel een derde maal mogen omdraaien. Nelson zag zijn eerste poging afgeblokt. De bal viel vervolgens met wat geluk voor de voeten van Willock en ook hij werkte klinisch af.

Damage control

Arsenal kon wat achterover gaan leunen en Standard kwam iets beter in de match. Toch bleef het Luikse vertrouwen o zo wankel. Zeker aan de bal zagen we keer op keer verkeerde controles bij spelers waarbij we het niet gewend zijn. Hoe vaak Laifis een bal te ver voor zich uit speelde of Cimirot zich in de problemen draaide. Ongekend. Enkel vanop stilstaande fases kon Standard in de eerste helft echt dreigen. Bovendien kwamen ze vlak voor rust goed weg toen de Zwitserse ref niet naar de stip wees voor een overtreding van Milinkovic-Savic op Nelson.

Damage control in het tweede deel dan maar, want de ‘Young Guns’ van Unai Emery hielden zich niet bepaald in. Martinelli was tot twee keer tot dicht bij een vierde goal. Ceballos, nog zo’n rasvoetballer, maakte hem alsnog. De Spaanse Real Madrid-huurling tikte een fraaie assist van Martinelli haast op de lijn binnen.

Wat doe je ertegen? Carcela kwam in het veld voor Boljevic en Mpoku dreigde eens met een goede knal. Verder al Engels wat de klok sloeg. Het bleef met kunst- en vliegwerk bij die 4-0. Een klap die hoe dan ook zal aankomen bij Standard, dat de dubbele confrontatie met Frankfurt van binnenkort nog belangrijker ziet worden. De Duitsers gingen winnen bij Guimaraes en tellen net als de Rouches drie punten. Tussendoor staat er topmatchen in de eigen competitie in de agenda. Aan Standard om zijn echte gezicht te laten zien.