Brits Lagerhuis vol chimpansees van Banksy verkocht voor recordbedrag

Het vier meter brede werk van de anonieme kunstenaar Banksy, Devolved Parliament, is voor 11,1 miljoen euro verkocht in het Britse veilinghuis Sotheby’s.

‘Wat je ook denkt van het Brexitdebat: dit werk is pertinenter dan ooit.’ De Britse kunstenaar Banksy weet de zere plek wel te raken, vonden ze bij veilinghuis Sotheby’s. Op het schilderij dat vanavond geveild werd, zien we een vol Lagerhuis, maar alle politici zijn vervangen door chimpansees. Het schilderij dateert uit 2009. Het was toen al bedoeld als satire op het politieke establishment in Groot-Brittannië.

Het werk leverde een recordbedrag op. Het Britse veilinghuis hoopte dat ­Devolved Parliament 1,7 à 2,25 miljoen euro zou opbrengen. Een logische inschatting, Banksy’s duurste werk op de kunstmarkt haalde voor vandaag 2,15 miljoen euro. Het geboden bedrag oversteeg de stoutste dromen. Het schilderij bracht maar liefst 9,88 miljoen pond, omgerekend zo’n 11,1 miljoen euro.